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盤後速報 - 正崴(2392)次交易(20)日除息1元，參考價34.55元

鉅亨網新聞中心

正崴(2392-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為34.55元，相較今日收盤價35.55元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.81%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/20 35.55 1.0 2.81% 0.0
2025/07/18 58.0 2.5 4.31% 0.0
2024/07/18 83.6 2.0 2.39% 0.0
2023/07/26 43.3 2.2 5.08% 0.0
2022/07/19 32.65 1.5 4.59% 0.0


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