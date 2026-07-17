盤後速報 - 正崴(2392)次交易(20)日除息1元，參考價34.55元
鉅亨網新聞中心
正崴(2392-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為34.55元，相較今日收盤價35.55元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.81%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/20
|35.55
|1.0
|2.81%
|0.0
|2025/07/18
|58.0
|2.5
|4.31%
|0.0
|2024/07/18
|83.6
|2.0
|2.39%
|0.0
|2023/07/26
|43.3
|2.2
|5.08%
|0.0
|2022/07/19
|32.65
|1.5
|4.59%
|0.0
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