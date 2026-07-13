盤後速報 - 正崴(2392)下週(7月20日)除息1元，預估參考價36.25元
鉅亨網新聞中心
正崴(2392-TW)下週(7月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月13日)收盤價37.25元計算，預估參考價為36.25元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
正崴(2392-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器之研發、製造與銷售。電池模組之研發、製造與銷售。電源管理模組之研發、製造與銷售。近5日股價下跌6.79%，集中市場加權指數下跌3.05%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/20
|37.25
|1.0
|2.68%
|0.0
|2025/07/18
|58.0
|2.5
|4.31%
|0.0
|2024/07/18
|83.6
|2.0
|2.39%
|0.0
|2023/07/26
|43.3
|2.2
|5.08%
|0.0
|2022/07/19
|32.65
|1.5
|4.59%
|0.0
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