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盤後速報 - 正崴(2392)下週(7月20日)除息1元，預估參考價36.25元

鉅亨網新聞中心

正崴(2392-TW)下週(7月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月13日)收盤價37.25元計算，預估參考價為36.25元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

正崴(2392-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器之研發、製造與銷售。電池模組之研發、製造與銷售。電源管理模組之研發、製造與銷售。近5日股價下跌6.79%，集中市場加權指數下跌3.05%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/20 37.25 1.0 2.68% 0.0
2025/07/18 58.0 2.5 4.31% 0.0
2024/07/18 83.6 2.0 2.39% 0.0
2023/07/26 43.3 2.2 5.08% 0.0
2022/07/19 32.65 1.5 4.59% 0.0

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正崴37.25+0.54%

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