鉅亨網新聞中心
截至台北時間 2026 年 6 月 12 日 07:55，彙整前一日公布 5 月營收的大型公司 (資本額>=50 億)，共計 232 家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前 3 名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|台新新光金 - 金融保險業
|148.43 億
|317.2%
|三商壽 - 金融保險業
|135.00 億
|154.9%
|國泰金 - 金融保險業
|250.59 億
|130.6%
本次公布營收月增率前 3 名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|正崴 - 電子零組件業
|60.47 億
|-2.8%
|台新新光金 - 金融保險業
|148.43 億
|-13.8%
|國泰金 - 金融保險業
|250.59 億
|-17.9%
截至目前，已公布 5 月營收報告（資本額 >=50 億）的家數累計達 232 家。其中營收年增大於 25％有 82 家，年增小於 - 20％有 19 家。
5 月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於 50 億
|>= +25%
|82 家
|大於 50 億
|>= 0%
|92 家
|大於 50 億
|0%
|39 家
|大於 50 億
下一篇