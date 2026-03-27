高端持續布局東南亞市場 腸病毒71型疫苗向馬來西亞送件新藥審查
鉅亨網記者劉玟妤 台北
高端疫苗 (6547-TW) 積極布局東南亞市場，旗下自主研發的恩穩健腸病毒 71 型疫苗日前取得越南藥證後，今 (27) 日再公告，向馬來西亞國家藥品管理局 (NPRA)，提交恩穩健腸病毒 71 型疫苗新藥審查 (NDA)。
高端恩穩健陸續於台灣及越南上市後，今年 3 月 1 日也向新加坡衛生局轄下的衛生科學局 (HSA) 提交 NDA 申請，而今天再度向馬來西亞提交 NDA 申請，可見其持續拓展東南亞市場。
針對馬來西亞市場現況，高端指出，由腸病毒感下引發的的手足口症 (HFMD) 已被馬來西亞衛生部列為重點監測疾病之一，疫情呈現週期性爆發趨勢。
另外，根據當地流行病學監測，2025 年馬來西亞腸病毒疫情大幅上升，且引發重症的病原包含 EV71。馬來西亞近年新生兒人口數約每年 40 萬人，迄今尚無腸病毒疫苗產品取得藥證上市銷售，具備未被滿足的醫療需求與市場發展潛力。
總經理李思賢表示，今年聚焦恩穩健腸病毒 71 型疫苗，後續也規劃向泰國、印尼及菲律賓等東南亞國家送件，認為今年是飛黃騰達的一年。
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