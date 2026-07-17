晶技光通訊石英震盪器訂單排到2027年 估今年營收改寫新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-17 12:27

頻率元件在光通訊的需求強勁推升類股表現強，晶技 (3042-TW) 及希華 (2484-TW) 在光通訊石英震盪器 (XO) 的接單都朝向正向發展，晶技在伺服器、光通訊、光模塊應用的石英震盪器營收比重已攀升到 14-15%，同時，出貨排程已排到 2027 年，在進入傳統旺季第三季，晶技營收將較第二季 8-10% 的成長，更較去年同期的成長幅度更高。

晶技執行長林萬興。(鉅亨網記者張欽發攝)

對上、下半年的營收比重來看，晶技 2026 年上半年營收 70.38 億元，年增 7.7%，而估全年上、下半年 的營收分布來看，將成為 45% 比 55% 的分布，下半年的旺季將更有表現。同時，依此推估晶技在 2026 年全年營收將達 157 億元改寫歷史新高。

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同時，晶技對採購進行擴產的設備，預計在今年的第四季起陸續投入營運，也將是市場需求明顯激增中，有利挹注下半業績的利器。