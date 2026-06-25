鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-25 09:35

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 在 6 月營收仍高峰期，但因季底盤點因素將較 5 月營收 12.17 億元的歷年同期次高略減，法人估計晶技 2026 年第二季營收將較上一季及 2025 年同期成長超過 10%。

晶技執行長林萬興。(鉅亨網記者張欽發攝)

在頻率元件廠中，包括晶技、希華 (2484-TW) 及台嘉碩 (3221-TW) 都預計 2026 年第二季營收都將較上一季明顯成長。

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晶技最新自結獲利資訊，2026 年 5 月營收 12.17 億元，爲歷年同期次高表現，自結單月稅前盈餘爲 2.06 億元，月減 10.63%，年增 82.9%，單月每股稅前盈餘爲 0.6 元，累計 2026 年 1-5 月稅前盈餘爲 9.8 億元，年增 13%，每股稅前盈餘 2.9 元。

晶技對去年股息配發 4.8 元，已除息 交易，股息預計 7 月 8 日發放。

晶技 2026 年 1-5 月營收 58.45 億元，年增 5.53%。法人預估 2026 年第二季營收將較第一季成長。