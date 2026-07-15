鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-15 15:46

頻率元件在光通訊的需求強勁推升類股表現強，晶技 (3042-TW) 在 6 月營收仍處高峰期，單月營收 11.93 億元 ，晶技今 (15) 日公布最新自結獲利資訊，6 月稅前盈餘以 2.32 億元創 15 個月來新高，上半年稅前盈餘 12.2 億元，年增 23.9%，每股稅前盈餘爲 3.6 元。

晶技 2026 年 6 月營收 11.93 億元，公司自結 6 月稅前盈餘爲 2.32 億元，創 15 個月來新高，年增 1.08 倍，晶技上半年營收 70.38 億元，年增 7.7%，上半年 自結稅前盈餘 12.2 億元，年增 23.9%，每股稅前盈餘爲 3.6 元。

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晶技 2026 年以來網通、AI 伺服器等基建應用需求帶動及對車載應用出貨增加之下，明顯推升第一季及第二季營收走高。

同時，值得注意竹是，頻率元件產業龍頭晶技正式對銷售體系提出價格調漲方案，漲幅爲 10-30%，並已自 7 月 1 日起生效。