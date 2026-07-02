頻率元件廠晶技確立7/1起產品對銷售體系價格調漲10-30%

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-02 11:39

頻率元件產業的產品價格調漲風潮確立，頻率元件產業龍頭晶技 (3042-TW) 己正式對銷售體系提出價格調漲方案，漲幅爲 10-30%，並已自 7 月 1 日起生效。

晶技執行長林萬興。(鉅亨網記者張欽發攝)

晶技指出，受國際環境以及全球大宗商品市場波動導致, 基座、上蓋、靶材以及銀膠等原材料大幅上漲, 經統計自 2025 年以來, 相關原材料及零部件的綜合採購成本已上涨超過 60%。儘管我司已通過優化生產、提升管理效率、整合供應鏈資源等多種方式積極消化部分成本壓力，但當前的成本漲幅已超出我司可自主吸收的範圍。為保障產品品質、維持穩定的供應能力，並依不同產品調漲幅度為 10-30%。

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對於產品價格調漲方式，包括. 新接訂單發函發出當日生效，所有未交訂單, 自 2026 年 7 月 1 日發貨日起生效。

晶技表示，此一調價通知確為晶技對銷售體系發出。

晶技在 6 月營收仍高峰期，但因季底盤點因素將較 5 月營收 12.17 億元的歷年同期次高略減，法人估計晶技 2026 年第二季營收將較上一季及 2025 年同期成長超過 10%。

在頻率元件廠中，包括晶技、希華 (2484-TW) 及台嘉碩 (3221-TW) 都預計 2026 年第二季營收都將較上一季明顯成長。

晶技最新自結獲利資訊，2026 年 5 月營收 12.17 億元，爲歷年同期次高表現，自結單月稅前盈餘爲 2.06 億元，月減 10.63%，年增 82.9%，單月每股稅前盈餘爲 0.6 元，累計 2026 年 1-5 月稅前盈餘爲 9.8 億元，年增 13%，每股稅前盈餘 2.9 元。

晶技對去年股息配發 4.8 元，已除息 交易，股息預計 7 月 8 日發放。

晶技 2026 年 1-5 月營收 58.45 億元，年增 5.53%。法人預估 2026 年第二季營收將較第一季成長。