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盤中速報 - 深證成指下跌-435.63點至14053.0237點，跌幅3.01%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間17日09:34，深證成指下跌435.63點（或3.01%），暫報14053.02點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-5.91%
  • 近 1 月：-7.57%
  • 近 3 月：-2.08%
  • 近 6 月：+1.45%
  • 今年以來：+7.12%

焦點個股


中芯國際概念概念領跌-6.51%。其中 精測電子(300567-CN) 下跌 5.06% ; 江豐電子(300666-CN) 下跌 3.09% ; 北方華創(002371-CN) 下跌 2.57% 。

國家大基金持股概念領跌-4.74%。其中 華天科技(002185-CN) 下跌 6.2% ; 深南電路(002916-CN) 下跌 5.37% ; 江波龍(301308-CN) 下跌 3.15% 。


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陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指中芯國際概念國家大基金持股

相關行情

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精測電子254.72-3.15%
江豐電子232.39-3.17%
北方華創698.26-0.64%
華天科技19.43-6.59%
深南電路351.69-3.38%
江波龍435-6.17%

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