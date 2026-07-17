盤中速報 - 深證成指下跌-435.63點至14053.0237點，跌幅3.01%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間17日09:34，深證成指下跌435.63點（或3.01%），暫報14053.02點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.91%
- 近 1 月：-7.57%
- 近 3 月：-2.08%
- 近 6 月：+1.45%
- 今年以來：+7.12%
焦點個股
中芯國際概念概念領跌-6.51%。其中 精測電子(300567-CN) 下跌 5.06% ; 江豐電子(300666-CN) 下跌 3.09% ; 北方華創(002371-CN) 下跌 2.57% 。
國家大基金持股概念領跌-4.74%。其中 華天科技(002185-CN) 下跌 6.2% ; 深南電路(002916-CN) 下跌 5.37% ; 江波龍(301308-CN) 下跌 3.15% 。
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