鉅亨網編輯林羿君 2026-07-17 10:40

隨著熱門晶片股漲勢迅速降溫，一項衡量投資人對中國科技硬體市場情緒的指標，正閃爍著 4 年多來最悲觀訊號。

中國晶片股急降溫 投資人悲觀情緒創4年新高。(圖:shutterstock)

衡量賣壓相對買盤力道的科創 50 指數（Star 50 Index）「恐懼／貪婪」指標，已跌至 2022 年 4 月以來最負面的水準。隨著投資人為長鑫科技（CXMT）即將上市布局，這項以半導體股為主的指數，自 6 月創下歷史高點以來已回落 16%。

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市場情緒反轉，也反映投資人對估值過高的疑慮升溫。科創 50 指數在上一季創下歷史最佳單季表現後，市場開始擔心漲幅過大。近期全球記憶體類股同步回檔，更進一步放大這類憂慮，因為先前大幅飆漲已推升市場波動。

對於部分投資人而言，長鑫存儲規模達 98 億美元的首次公開募股（IPO）不僅是中國史上第二大上市案，其龐大的籌資規模本身即構成警訊；歷史經驗顯示，備受矚目的大型上市案往往與市場短線高點不謀而合。