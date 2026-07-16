鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-16 11:54

長鑫科技發行價落定後，管理層、持股員工、外部股東的財富版圖初現輪廓。

據《第一財經》15 日（周三）報導，根據長鑫科技在 14 日晚間的公告，發行價定在人民幣（下同）8.66 元 / 股。董事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬合計間接持有 20.34 億股，按照發行價計算，持股市值合計 176.18 億元。

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按照發行價 8.66 元 / 股計算，董事長朱一明持有長鑫科技股份的市值達到 137.72 億元。董事曹堪宇持股數量位居第二，間接持股合計 2.12 億股，持股市值達到 18.38 億元。

持股市值超過 1 億元的還有 6 名高層，分別為執行副總裁朱文菊（5,333.8432 萬股，持股市值 4.62 億元），聯席總裁張羽（5,059.8146 萬股，持股市值 4.38 億元），高級副總裁、財務負責人黃丹陽（3,628.3632 萬股，持股市值 3.14 億元），高級副總裁、核心技術人員李紅文（2,787.0218 萬股，持股市值 2.41 億元），副總裁、董事會秘書袁園（2,025.9499 萬股，持股市值 1.75 億元），總經理趙綸（1,238.7350 萬股，持股市值 1.07 億元）。

長鑫科技上市，不僅影響董監高及核心技術人員的持股市值，同樣牽動著 IPO 前原始股東的利益。

該公司無控股股東和實際控制人。根據長鑫科技股權結構，直接持有 5% 以上股份的股東為清輝集電、長鑫集成、大基金二期、合肥集鑫及安徽省投，不存在單一持股比例超過 50% 的股東，該公司的股權結構較為分散。

清輝集電持股數量最大，達到 130.44 億股，通過發行價計算的持股市值也最大，達到 1,129.59 億元。

就直接持股數量來看，長鑫集成是第二大股東，持有 70.48 億股，當前持股市值為 610.34 億元。