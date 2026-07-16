鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-16 10:54

中國國產 DRAM 龍頭長鑫科技 15 日（周三）舉行首次公開發行股票並在科創板上市網上投資者交流會，逐一回應上市後是否會啟動再融資、記憶體晶片緊缺度持續多久等問題。

長鑫科技IPO路演，董事長朱一明最新發聲。（圖：快科技）

據《中新經緯》報導，本次 IPO 網上路演期間，長鑫科技高層在 3 個小時內共回答投資者 251 個問題。

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記憶體晶片緊缺度持續多久，是投資者關注的主要問題。對此，長鑫科技董事長朱一明表示，記憶體晶片受市場供需等因素的影響較大，市場變化較快，請以公開市場披露的訊息為準。

被問及產能與產品建設，朱一明表示，將不斷加快產能建設，豐富產品組合，持續提升產能以滿足下游市場需求。基於出貨量和銷售額統計，長鑫科技均是中國第一、全球第四的 DRAM 廠商。

上市後是否會啟動再融資？對此，長鑫科技副總裁、董事會秘書袁園表示，將根據公司融資需求及行業發展情況，並結合監管要求，合理安排融資節奏。

財通證券在今年 5 月發布的報告中指出，長鑫科技股權結構相對分散，無單一控股股東及實際控制人，若未來主要股東減持或內部治理協調不暢，可能影響戰略決策效率與經營穩定性。

公司上市後如何保證無實際控制人架構的穩定性？針對投資者擔憂，袁園表示，一方面，公司上市後股權結構將進一步分散，前五大股東持股比例均不超過 30%，公司不存在單一持股比例超過 50% 的股東。

另一方面，長鑫科技已建立由股東會、董事會、各專門委員會和經營管理層組成的現代企業治理結構，董事會由 11 名成員構成，除 4 名獨立董事外，7 名非獨立董事實際提名方為：清輝長鑫 1 席，長鑫集成 1 席，大基金二期 2 席，合肥集鑫 1 席，安徽省投 1 席，職工董事 1 席。