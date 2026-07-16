長鑫科技IPO路演 董事長朱一明最新發聲
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
中國國產 DRAM 龍頭長鑫科技 15 日（周三）舉行首次公開發行股票並在科創板上市網上投資者交流會，逐一回應上市後是否會啟動再融資、記憶體晶片緊缺度持續多久等問題。
據《中新經緯》報導，本次 IPO 網上路演期間，長鑫科技高層在 3 個小時內共回答投資者 251 個問題。
記憶體晶片緊缺度持續多久，是投資者關注的主要問題。對此，長鑫科技董事長朱一明表示，記憶體晶片受市場供需等因素的影響較大，市場變化較快，請以公開市場披露的訊息為準。
被問及產能與產品建設，朱一明表示，將不斷加快產能建設，豐富產品組合，持續提升產能以滿足下游市場需求。基於出貨量和銷售額統計，長鑫科技均是中國第一、全球第四的 DRAM 廠商。
上市後是否會啟動再融資？對此，長鑫科技副總裁、董事會秘書袁園表示，將根據公司融資需求及行業發展情況，並結合監管要求，合理安排融資節奏。
財通證券在今年 5 月發布的報告中指出，長鑫科技股權結構相對分散，無單一控股股東及實際控制人，若未來主要股東減持或內部治理協調不暢，可能影響戰略決策效率與經營穩定性。
公司上市後如何保證無實際控制人架構的穩定性？針對投資者擔憂，袁園表示，一方面，公司上市後股權結構將進一步分散，前五大股東持股比例均不超過 30%，公司不存在單一持股比例超過 50% 的股東。
另一方面，長鑫科技已建立由股東會、董事會、各專門委員會和經營管理層組成的現代企業治理結構，董事會由 11 名成員構成，除 4 名獨立董事外，7 名非獨立董事實際提名方為：清輝長鑫 1 席，長鑫集成 1 席，大基金二期 2 席，合肥集鑫 1 席，安徽省投 1 席，職工董事 1 席。
因此，無任何一名股東通過實際支配表決權能夠決定長鑫科技董事會半數以上成員的選任，長鑫科技上市後預計仍將保持較為分散的董事會提名結構。因此，長鑫科技上市後仍將保持無實際控制人的控制權架構。
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