鉅亨網新聞中心 2026-07-17 12:00

儘管記憶體大廠鎧俠 (Kioxia) 市值較 6 月高峰腰斬，仍獲得市場力挺。野村證券周四 (16 日) 重申「買入」評級，並將目標價上調至 12.6 萬日元。野村認為，NAND 快閃記憶體供需持續改善，加上市場對 AI 需求轉趨樂觀，將成為鎧俠後市的兩大支撐。

股價腰斬照喊買！野村上調鎧俠目標價 看好NAND迎漲價潮。(圖:shutterstock)

野村在報告中明確指出，鎧俠的長期獲利能力並未因短期市值波動而減損。基於對未來兩年強勁的現金流預期，野村將鎧俠 2027 財年（截至 2027 年 3 月）的營業利潤預測，由先前的 7.0 兆日元調升至 7.5 兆日元；而針對 2028 財年的展望更是大膽，營業利潤預測從 9.8 兆日元大幅調高至 10.7 兆日元。

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這一估值模型的核心，建構於對 2028 財年自由現金流的精算，野村將該預測值由 6.3 兆日元上調至 6.9 兆日元，並採用 10 倍的市值與自由現金流比率進行折算，確立了 126,000 日元的目標價基準。

此次目標價上調的另一關鍵，在於對 NAND 快閃記憶體「位元價格」（Bit Price）的樂觀判斷。

野村預期，鎧俠在 2026 年 4 月至 6 月的季度，其位元價格成長率將從原先預估的 65% 上修至 70%；同時，7 月至 9 月季度的成長預期亦從 20% 上調至 25%。

這項判斷與此前部分研調機構的保守看法形成了鮮明對比。例如，TrendForce 曾預測受消費電子需求疲軟拖累，NAND 位元價格在第二季恐將面臨壓力。然而，野村透過交叉比對市場供應鏈數據，發現實際行情遠比預期火熱。

報告引述台灣記憶體模組龍頭威剛（ADATA）的最新營運指標指出，該公司在 SSD 相關銷售上，2026 年第二季較前一季展現了 87% 的爆發性成長。

此外，威剛管理層釋出的前瞻指引中，預估 NAND 合約價格在第三季將出現 35% 至 40% 的環比漲幅。

這些來自下游供應鏈的硬數據，證實了市場對 NAND 產能供應的持續需求，也成為野村堅持看好鎧俠後市的重要佐證。

AI 出口限制擔憂緩解 情緒面壓力趨於消退

除了硬體供需面的利多，市場情緒的轉折也是推動鎧俠目標價上調的關鍵。過去一段時間，市場對於美國政府針對尖端 AI 模型出口管制的政策動向備感焦慮。

回顧今年 6 月中旬，市場情緒一度因美方對 AI 技術輸出的審查而陷入低潮，特別是 OpenAI 在 6 月 26 日採取了嚴格的分階段發布策略，限制了最新 GPT-5.6 系列的普及，導致當時市場對 AI 相關需求的展望蒙上陰影。

然而，進入 7 月後，局勢出現了顯著的緩和。隨著 OpenAI 於 7 月 9 日全面公開發布 GPT-5.6 系列，市場對於 AI 模型部署的擔憂大幅減輕。

這項發展有效消除了一項不確定性的「黑天鵝」因素，對鎧俠等位於 AI 算力基礎設施上游的供應商而言，無疑是一劑強心針。