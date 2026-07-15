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營收速報 - 2026年7月16日台股中小型公司6月營收一覽（新增5家）

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本次公布6月營收一覽

截至台北時間2026年7月16日07:55，彙整前一日公布6月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2095家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
揚智-半導體業 1.77億 167.5%
位速-其他電子業 8,060萬 18.3%
旺旺保-金融保險業 13.41億 5.1%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
揚智-半導體業 1.77億 1.9%
6月已公布營收一覽

截至目前，已公布6月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2095家。其中營收年增大於 25％有751家，年增小於-20％有282家。

6月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 278家
介於10～50億 >= 0% 275家
介於10～50億 < 0% 144家
介於10～50億 <= -20% 200家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 473家
小於10億 >= 0% 425家
小於10億 < 0% 214家
小於10億 <= -20% 200家

6月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
元澄半導體-半導體業 3,352萬 239307.1%
安立璽榮-KY-生技醫療業 6,323萬 107066.1%
永虹先進-化學工業 1,107萬 48026.1%
心誠鎂-生技醫療業 1,160萬 41325.0%
富旺-建材營造業 4,598萬 20426.3%

6月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
聯上-建材營造業 1.66億 202319.5%
心誠鎂-生技醫療業 1,160萬 52622.7%
東哥遊艇-運動休閒 6.87億 30187.8%
三圓-建材營造業 14.44億 18599.4%
元澄半導體-半導體業 3,352萬 12453.2%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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揚智26.4+2.92%
位速17.25+0.00%
旺旺保34.75+2.06%
心誠鎂81.5+4.49%
富旺12.8+0.79%
聯上15+2.39%
東哥遊艇156+0.97%
三圓10.35-0.48%
元澄半導體560-0.35%
安立璽榮-KY84.8+4.78%
永虹先進22+2.56%

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