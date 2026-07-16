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盤中速報 - 科斯塔集團(CSGP-US)大漲5.05%，報29.93美元

鉅亨網新聞中心

科斯塔集團(CSGP-US)截至台北時間16日22:52股價上漲1.44美元，報29.93美元，漲幅5.05%，成交量1,208,019（股），盤中最高價29.93美元、最低價29.00美元。

美股指數盤中表現

科斯塔集團(CSGP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.9%
  • 近 1 月：-11.08%
  • 近 3 月：-27.52%
  • 近 6 月：-55.05%
  • 今年以來：-57.63%

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美股美股盤中盤中速報科斯塔集團

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道瓊指數52641.19-0.03%
NASDAQ26012.96-0.98%
費城半導體11833.72-4.56%
科斯塔集團30.02+5.37%

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