盤中速報 - Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)大漲5.02%，報236.54美元
鉅亨網新聞中心
Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)截至台北時間17日01:07股價上漲11.31美元，報236.54美元，漲幅5.02%，成交量544,437（股），盤中最高價236.54美元、最低價229.16美元。
美股指數盤中表現
Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.2%
- 近 1 月：-5.13%
- 近 3 月：+9.77%
- 近 6 月：+26.38%
- 今年以來：+43.64%
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