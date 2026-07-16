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盤中速報 - Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)大漲5.02%，報236.54美元

鉅亨網新聞中心

Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)截至台北時間17日01:07股價上漲11.31美元，報236.54美元，漲幅5.02%，成交量544,437（股），盤中最高價236.54美元、最低價229.16美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+3.2%
  • 近 1 月：-5.13%
  • 近 3 月：+9.77%
  • 近 6 月：+26.38%
  • 今年以來：+43.64%

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美股美股盤中盤中速報Old Dominion Freight Line公司

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Old Dominion Freight Line公司236.255+4.90%

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