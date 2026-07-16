鉅亨速報 - Factset 最新調查：濱特爾(PNR-US)EPS預估下修至5.03元，預估目標價為83.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對濱特爾(PNR-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.35元下修至5.03元，其中最高估值5.4元，最低估值3.95元，預估目標價為83.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.4(5.4)
|5.95
|6.55
|5.83
|最低值
|3.95(4.7)
|4.75
|5.46
|5.83
|平均值
|4.98(5.31)
|5.48
|5.88
|5.83
|中位數
|5.03(5.35)
|5.52
|5.65
|5.83
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|43.55億
|45.35億
|46.65億
|44.28億
|最低值
|38.94億
|40.42億
|42.65億
|44.28億
|平均值
|41.15億
|43.21億
|44.81億
|44.28億
|中位數
|41.20億
|43.13億
|44.82億
|44.28億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.30
|2.90
|3.75
|3.74
|3.96
|營業收入
|37.65億
|41.22億
|41.05億
|40.83億
|41.76億
詳細資訊請看美股內頁：
濱特爾(PNR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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