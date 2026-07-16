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鉅亨速報 - Factset 最新調查：濱特爾(PNR-US)EPS預估下修至5.03元，預估目標價為83.00元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對濱特爾(PNR-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.35元下修至5.03元，其中最高估值5.4元，最低估值3.95元，預估目標價為83.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.4(5.4)5.956.555.83
最低值3.95(4.7)4.755.465.83
平均值4.98(5.31)5.485.885.83
中位數5.03(5.35)5.525.655.83

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值43.55億45.35億46.65億44.28億
最低值38.94億40.42億42.65億44.28億
平均值41.15億43.21億44.81億44.28億
中位數41.20億43.13億44.82億44.28億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.302.903.753.743.96
營業收入37.65億41.22億41.05億40.83億41.76億

詳細資訊請看美股內頁：
濱特爾(PNR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPNR

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