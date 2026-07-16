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鉅亨速報 - Factset 最新調查：M&T銀行(MTB-US)EPS預估上修至19.21元，預估目標價為251.75元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對M&T銀行(MTB-US)做出2026年EPS預估：中位數由18.64元上修至19.21元，其中最高估值19.86元，最低估值18.35元，預估目標價為251.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值19.86(19.15)21.524.35
最低值18.35(18.28)20.5522.5
平均值19.09(18.68)2123.23
中位數19.21(18.64)20.9823.32

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值101.24億105.58億110.15億
最低值99.64億101.84億106.82億
平均值100.34億103.95億108.47億
中位數100.30億103.80億108.21億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS13.8111.5915.8514.7117.00
營業收入59.77億84.32億122.49億134.05億131.80億

詳細資訊請看美股內頁：
M&T銀行(MTB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMTB

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