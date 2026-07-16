鉅亨速報 - Factset 最新調查：M&T銀行(MTB-US)EPS預估上修至19.21元，預估目標價為251.75元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對M&T銀行(MTB-US)做出2026年EPS預估：中位數由18.64元上修至19.21元，其中最高估值19.86元，最低估值18.35元，預估目標價為251.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.86(19.15)
|21.5
|24.35
|最低值
|18.35(18.28)
|20.55
|22.5
|平均值
|19.09(18.68)
|21
|23.23
|中位數
|19.21(18.64)
|20.98
|23.32
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|101.24億
|105.58億
|110.15億
|最低值
|99.64億
|101.84億
|106.82億
|平均值
|100.34億
|103.95億
|108.47億
|中位數
|100.30億
|103.80億
|108.21億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|13.81
|11.59
|15.85
|14.71
|17.00
|營業收入
|59.77億
|84.32億
|122.49億
|134.05億
|131.80億
詳細資訊請看美股內頁：
M&T銀行(MTB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：摩根大通銀行(JPM-US)EPS預估上修至24.6元，預估目標價為370.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至0.75元，預估目標價為8.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估下修至18.46元，預估目標價為233.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：濱特爾(PNR-US)EPS預估下修至5.03元，預估目標價為83.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇