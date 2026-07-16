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鉅亨速報 - Factset 最新調查：PNC金融服務集團(PNC-US)EPS預估上修至18.88元，預估目標價為279.00元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對PNC金融服務集團(PNC-US)做出2026年EPS預估：中位數由18.57元上修至18.88元，其中最高估值19.35元，最低估值18.37元，預估目標價為279.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值19.35(19.34)22.2924.9119.46
最低值18.37(18.06)20.742319.46
平均值18.93(18.64)21.5223.8619.46
中位數18.88(18.57)21.5523.5519.46

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值265.39億279.81億294.70億
最低值258.82億271.69億286.21億
平均值262.68億276.05億289.44億
中位數262.97億276.17億288.65億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS12.7013.8512.7913.7416.59
營業收入194.44億255.89億319.52億338.87億339.00億

詳細資訊請看美股內頁：
PNC金融服務集團(PNC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPNC

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