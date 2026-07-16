鉅亨速報 - Factset 最新調查：PNC金融服務集團(PNC-US)EPS預估上修至18.88元，預估目標價為279.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對PNC金融服務集團(PNC-US)做出2026年EPS預估：中位數由18.57元上修至18.88元，其中最高估值19.35元，最低估值18.37元，預估目標價為279.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|19.35(19.34)
|22.29
|24.91
|19.46
|最低值
|18.37(18.06)
|20.74
|23
|19.46
|平均值
|18.93(18.64)
|21.52
|23.86
|19.46
|中位數
|18.88(18.57)
|21.55
|23.55
|19.46
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|265.39億
|279.81億
|294.70億
|最低值
|258.82億
|271.69億
|286.21億
|平均值
|262.68億
|276.05億
|289.44億
|中位數
|262.97億
|276.17億
|288.65億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|12.70
|13.85
|12.79
|13.74
|16.59
|營業收入
|194.44億
|255.89億
|319.52億
|338.87億
|339.00億
詳細資訊請看美股內頁：
PNC金融服務集團(PNC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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