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鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASI(PBR.A-US)EPS預估下修至4.1元，預估目標價為22.95元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對PETROLEO BRASI(PBR.A-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.21元下修至4.1元，其中最高估值4.64元，最低估值2.33元，預估目標價為22.95元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.64(4.66)4.634.724.53
最低值2.33(3.09)2.933.164.22
平均值3.93(4.13)3.643.654.38
中位數4.1(4.21)3.553.564.38

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,298.90億1,273.80億1,206.32億1,124.47億
最低值994.84億1,006.94億970.94億1,124.47億
平均值1,115.71億1,089.22億1,080.45億1,124.47億
中位數1,116.91億1,069.44億1,059.23億1,124.47億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.035.593.831.053.06
營業收入838.87億1,241.66億1,025.04億910.47億890.59億

詳細資訊請看美股內頁：
PETROLEO BRASI(PBR.A-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPBR.A

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