鉅亨速報 - Factset 最新調查：摩根士丹利(MS-US)EPS預估上修至12.46元，預估目標價為236.50元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對摩根士丹利(MS-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.1元上修至12.46元，其中最高估值13.75元，最低估值11.38元，預估目標價為236.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.75(13.01)
|15.1
|16.2
|17.12
|最低值
|11.38(11.38)
|12.35
|13.02
|14.51
|平均值
|12.46(12.16)
|13.37
|14.46
|15.81
|中位數
|12.46(12.1)
|13.34
|14.07
|15.81
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|848.83億
|909.71億
|960.66億
|1,026.36億
|最低值
|760.97億
|798.46億
|843.85億
|901.23億
|平均值
|800.64億
|846.52億
|891.53億
|963.79億
|中位數
|798.98億
|842.87億
|873.50億
|963.79億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.03
|6.15
|5.18
|7.95
|10.21
|營業收入
|614.09億
|659.90億
|966.50億
|1,073.97億
|1,197.17億
詳細資訊請看美股內頁：
摩根士丹利(MS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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