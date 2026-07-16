力挺新青安3.0！第一金：逾5成申貸人「用不到寬限期」看房市將回歸剛需

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-16 18:26

隨著新青安貸款 3.0 方案即將於 8 月 1 日正式上路，公股行庫表態全力支持。第一金 (2892-TW) 表肯定，認為 3.0 方案新增的「排富機制」與「婚育加碼」能確保政府資源精準投放至真正需要的年輕族群，且利息補貼在三年後逐步遞減的「落地」設計亦屬合理，能有效避免補貼資源無限期擴張。一銀目前已申請青安貸款者超過半數未使用寬限期，即令用到 5 年寬限期的比率，亦僅占 20.9%。

力挺新青安 3.0！第一金：逾5成申貸人「用不到寬限期」看房市將回歸剛需。（圖：一銀提供）

根據一銀最新統計，截至今年 6 月 30 日，第一銀行青安貸款餘額已達 1,356 億元。針對市場對於寬限期可能導致信用擴張的疑慮，該行表示，從數據結構來看，目前青安貸款申請「無寬限期」的比率高達 51.69%，而申請最長 5 年寬限期的比率僅占 20.9%。這顯示過半數的借款人還款計畫相對穩健，並非單純依賴優惠政策進場。

‌



針對方案銜接的執行細節，第一金表示，新青安適用條件係依客戶「申請日」在 7 月 31 日前後而定。若客戶先前已送件、但現想要改成適用貸款額度較高的新青安 3.0 方案，可選擇撤案並延至 8 月 1 日（含）之後再行申請。不過，第一金觀察目前行內收件狀況，特意延後申請以適用 3.0 版本的情形並不多。