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盤後速報 - 艾訊(3088)下週(7月23日)除息2.93元，預估參考價135.07元

鉅亨網新聞中心

艾訊(3088-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.93元。

以今日(7月16日)收盤價138.00元計算，預估參考價為135.07元，息值合計為2.93元，股息殖利率2.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

艾訊(3088-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為智能物聯網產品。智能設計服務產品。博奕產品。近5日股價下跌5.76%，櫃買市場加權指數下跌1.18%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 138.00 2.9304 2.12% 0.0
2025/07/31 90.1 4.3321 4.81% 0.0
2024/08/01 93.5 4.2928 4.59% 0.0
2023/08/30 97.7 2.4832 2.54% 0.9933
2022/08/12 59.7 3.0433 5.1% 0.0

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