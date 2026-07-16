盤後速報 - 艾訊(3088)下週(7月23日)除息2.93元，預估參考價135.07元
鉅亨網新聞中心
艾訊(3088-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.93元。
以今日(7月16日)收盤價138.00元計算，預估參考價為135.07元，息值合計為2.93元，股息殖利率2.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
艾訊(3088-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為智能物聯網產品。智能設計服務產品。博奕產品。近5日股價下跌5.76%，櫃買市場加權指數下跌1.18%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|138.00
|2.9304
|2.12%
|0.0
|2025/07/31
|90.1
|4.3321
|4.81%
|0.0
|2024/08/01
|93.5
|4.2928
|4.59%
|0.0
|2023/08/30
|97.7
|2.4832
|2.54%
|0.9933
|2022/08/12
|59.7
|3.0433
|5.1%
|0.0
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