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盤後速報 - 榮星(1617)下週(7月24日)除息0.6元，預估參考價20.95元

鉅亨網新聞中心

榮星(1617-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

以今日(7月17日)收盤價21.55元計算，預估參考價為20.95元，息值合計為0.6元，股息殖利率2.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

榮星(1617-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為漆包線、鍍錫銅線、電子線、偏向軛、馳返變壓器、消磁線圈、線圈。一般進出口貿易業務(許可業務除外)。代理國內外有關產品之經銷、投標及報價業務。近5日股價上漲1.7%，集中市場加權指數上漲0.6%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/24 21.55 0.6 2.78% 0.0
2025/07/24 15.75 0.5 3.17% 0.0
2024/07/30 22.75 0.28166 1.24% 0.0
2023/07/27 16.35 0.29999 1.83% 0.0
2022/07/28 16.0 0.823 5.14% 0.0

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