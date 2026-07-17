盤後速報 - 榮星(1617)下週(7月24日)除息0.6元，預估參考價20.95元
鉅亨網新聞中心
榮星(1617-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
以今日(7月17日)收盤價21.55元計算，預估參考價為20.95元，息值合計為0.6元，股息殖利率2.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
榮星(1617-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為漆包線、鍍錫銅線、電子線、偏向軛、馳返變壓器、消磁線圈、線圈。一般進出口貿易業務(許可業務除外)。代理國內外有關產品之經銷、投標及報價業務。近5日股價上漲1.7%，集中市場加權指數上漲0.6%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/24
|21.55
|0.6
|2.78%
|0.0
|2025/07/24
|15.75
|0.5
|3.17%
|0.0
|2024/07/30
|22.75
|0.28166
|1.24%
|0.0
|2023/07/27
|16.35
|0.29999
|1.83%
|0.0
|2022/07/28
|16.0
|0.823
|5.14%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 榮星(1617)股價殺至跌停，跌停價21.55元，成交528張
- 盤中速報 - 榮星(1617)大跌8.58%，報21.85元
- 盤中速報 - 電器電纜類股表現疲軟，跌幅2.11%，總成交額0.67億
- 又有被動元件股遭處置！信昌電等3檔股票明起被關到7/30
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇