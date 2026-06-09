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營收速報 - 艾訊(3088)5月營收8.60億元年增率高達49.04％

鉅亨網新聞中心

艾訊(3088-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣8.60億元，年增率49.04%，月增率3.82%。

今年1-5月累計營收為38.08億元，累計年增率40.43%。

最新價為136元，近5日股價下跌-8.48%，相關電腦及週設類指數下跌-4.91%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+386 張
  • 外資買賣超：+393 張
  • 投信買賣超：+6 張
  • 自營商買賣超：-13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 8.60億 49% 4%
26/4 8.28億 66% -1%
26/3 8.32億 31% 23%
26/2 6.77億 15% 11%
26/1 6.11億 50% -24%
25/12 8.05億 19% 27%

艾訊(3088-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為智能物聯網產品。智能設計服務產品。博奕產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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