鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-10 17:50

網通廠達運光電 (8045-TW) 今 (10) 日公布 3 月營收為 1.7 億元，受惠於北美寬頻基建需求穩固，加上人工智慧物聯網與國防專案持續推進，呈年月雙增，帶動第一季營運明確回升；達運光電看好下半年在無人載具帶動下營運走強，今年將是先蹲後跳格局。

達運光電 3 月營收 1.74 億元，月增 45.77%、年增 28.87%；首季營收 4.55 億元，年增 46.31%，整體營運已明確回升。

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達運光電表示，第一季營運成長主要歸功於北美市場對寬頻傳輸設備的基底需求。同時旗下 AloT 應用於人工智慧影像與熱顯像辨識相關訂單貢獻穩健，搭配國防專案持續執行，成功挹注首季營收大幅翻揚。

達運光電目前積極由傳統設備商轉型為國防科技企業，並宣布位於新北產業園區的無人載具先進製造中心第一期已落成啟用。該中心攜手美國國防供應鏈企業 Markforged 耗時三年共同打造，投資金額達 1 億元。

達運光電指出，透過引進航太級增材製造平臺，達運光電成功將無人機機構客製化週期從數個月壓縮至 4-6 天。這項技術不僅突破傳統大量生產的瓶頸，更已獲得軍警單位多項小量客製化試產訂單。

產製零件方面則採用複合材料與精密金屬，實現輕量化且強度超越鋁合金的性能。這項革命性材料應用能提升軍規無人機的機體強韌度，滿足現代戰場對於輕便與耐用的多功能實戰需求。