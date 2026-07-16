鉅亨網編輯林羿君 2026-07-16 14:30

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）最新調查，全球對中國的好感度近 20 年來首度超越美國。隨著美中兩大強權持續爭奪全球影響力，即便是部分美國盟友，對中國的觀感也出現明顯改善。

調查顯示，美國形象惡化的程度已使中國在今年受訪的 36 個國家中，獲得更多正面評價。加拿大、澳洲、法國及德國等美國盟友皆名列其中，這些國家近年來對中國與美國的「好感度差距」已出現逆轉。

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在 20 個可追溯至 2023 年的國家中，近半數受訪者對中國持正面看法，而對美國抱持正面評價者僅占 36%。相較三年前，美國當時的好感度為 58%，明顯高於中國的 32%，如今情勢已大幅翻轉。這也代表北京在新冠疫情期間於多國跌至歷史低點的國際形象，如今已明顯回升。

這份周三 (15 日) 發布的報告指出，隨著美國總統川普第二任期展開，全球對美國的觀感在過去一年惡化，儘管多數人當時仍較偏向對美國抱持正面看法，而非中國。今年，情況已不再如此。

皮尤研究中心研究員 Jonathan Schulman 表示，這是該機構近 20 年來進行相關調查以來，首次出現中國整體好感度超越美國。

不過，美國在尊重個人自由方面仍獲得較高評價，較多受訪者認為華府比北京更尊重個人自由與公民權利，但雙方差距也正逐漸縮小。

皮尤研究中心於 2 月 8 日至 5 月 13 日期間，針對超過 4.2 萬人進行調查，調查期間涵蓋美國主導對伊朗戰事的初期階段。

隨著衝突持續延燒，並威脅全球經濟穩定，北京積極塑造自身為維護國際穩定的重要力量。中國國家主席習近平也進一步展現中國及中國共產黨希望站上全球事務核心位置的企圖。

與此同時，川普則動搖美國傳統盟友體系，捨棄既有外交慣例，轉向更具交易色彩的外交模式。他的關稅政策，以及揚言併吞格陵蘭等領土的言論，也使部分美國最親密的盟友日益疏遠。

調查顯示，中國在亞太與中東多個國家對美國的優勢尤其明顯。在今年納入調查的 36 個國家中，僅有印度、日本、菲律賓、南韓、以色列及波蘭六國，對美國的好感度仍高於中國。

皮尤研究中心另一份聚焦中國的報告也指出，包括部分歐洲國家在內，多個國家對全球第二大經濟體中國的好感度，已升至或接近歷史新高。

此外，皮尤研究中心發現，全球對川普與習近平處理國際事務能力的信心變化趨勢相似。儘管兩位領導人的整體評價仍偏向負面，但習近平的支持度已超越川普。

研究指出，自前總統拜登執政後期以來，全球對美國領導力的信心便持續下滑。