鉅亨網新聞中心 2026-07-16 08:50

近期中國 AI 產業風向出現明顯變化。智譜 (02513-HK) 唐傑、MiniMax 閆俊傑與 DeepSeek 梁文鋒三位向來低調的技術掌門人，近期不約而同展開重大布局，展現截然不同的發展策略。隨著通用人工智慧（AGI）競賽升溫，三家公司正各自押注不同技術路線，力拚搶占下一波 AI 革命的關鍵先機，誰能率先拿到通往 AGI 時代的「船票」，也成為市場關注焦點。

唐傑「歸零」：回歸科研的純粹與反直覺

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作為「全球大模型第一股」的掌門人，智譜的唐傑在上市半年後展現出一種令人詫異的冷靜。他在內部信中明確指出，儘管市場為其市值喝采，但智譜的真正目標並非短期金融紅利，而是回歸到最本質的基礎研究。

唐傑拋出了一個「Touch High（摸高）」計劃，要求團隊在未來兩年內弱化商業變現的壓力，集中核心資源投入長程任務、自治智能體以及自我進化等前沿方向。

在唐傑的哲學中，真正的登頂者必須將山修成路，對於智譜而言，只要終點是 AGI，短期內的任何股價波動或行業風口，都只是通往終局過程中的沿途風景。

他堅持「本質、反直覺、專注」的方法論，這種將科研與市場競爭拉開距離的姿態，展現了一種將資本壓力徹底隔離的長遠佈局。

閆俊傑「破釜」：以身作則的信任危機管理

與唐傑的沉穩相對照，MiniMax 的創辦人閆俊傑則面臨著更直接的資本壓力。在公司股價經歷深度回調的震盪期，閆俊傑選擇了最極端、卻也最震撼的方式來穩住軍心。

他在全員信中宣布，在公司達成 AGI 目標之前，將不再從公司領取任何薪酬，並拿出個人名下 4% 的股份激勵團隊，另以 1% 股份支持開源生態。

這一舉措背後，是對團隊信心的高度關切。閆俊傑深知，對於手握選擇權的核心技術人員而言，財報數字不如創辦人的堅定承諾來得有說服力。

透過將個人的經濟利益徹底與公司價值錨定，閆俊傑不僅化解了市場對公司前景的擔憂，更透過「犧牲」為團隊爭取到了最重要的時間窗，試圖在算力軍備競賽的壓迫下，以極致的凝聚力跑出產品與市場的匹配契合點。

梁文鋒「閃電戰」：資本意志與技術效率的極致博弈

如果說前兩者是在防禦與深耕，那麼 DeepSeek 的梁文鋒則是發動了一場資本閃電戰。

從最初堅持不融資、不被商業時間表綁架，到如今估值一個月內飆升至 710 億美元並傳出 IPO 規劃，梁文鋒的轉變極具衝擊力。

他的決策邏輯顯示，在算力封鎖與全球技術競速的雙重夾擊下，外部融資已不再是選項，而是生存的必要條件。

梁文鋒帶領 DeepSeek 以極高的資本效率，建造數據中心並擴充算力儲備，試圖在 AGI 的終局到來前，建立起他人難以逾越的護城河。

這場從技術極客到資本操盤手的華麗轉身，不僅反映了梁文鋒對技術路徑的極度自信，也揭示了當前中國頂尖 AI 公司面臨的殘酷現實：若無法在資本市場上建立足夠的價值錨點，便無法支撐起通往 AGI 所需的驚人硬體消耗。

誰能成為最後的倖存者？

這三位男人，分別代表了當前中國 AI 領域三種迥異的生存策略：唐傑選擇了「與世隔絕」的科研深耕，閆俊傑選擇了「感同身受」的激勵共生，而梁文鋒則選擇了「極限擴張」的資本狂奔。

在這場註定只有少數贏家的生死賽局上，他們雖路徑不同，但最終都指向了同一種命運——如何在資本的潮汐中，守住對技術突破的絕對信念。

對於這三家公司而言，融資與估值從來不是終點，而是一條為了邁向 AGI 而必須跨越的生死線。

隨著未來兩年全球 AI 競爭進入白熱化階段，市場將不僅考驗他們的模型能力，更將考驗這些掌門人在極端壓力下，如何帶領各自團隊跨越從「工具」到「超級智能」的死亡谷。