鉅亨網新聞中心 2026-07-16 09:33

傑富瑞 (Jefferies) 最新發布半導體設備產業報告，大幅調升全球晶圓製造設備 (WFE) 市場展望，預估 2026 年至 2028 年市場規模將分別達 1,520 億美元、2,000 億美元及 2,530 億美元，若 AI 投資持續擴張，2029 年更有機會突破 3,000 億美元。該機構認為，AI 基礎建設與高頻寬記憶體 (HBM) 需求將持續推動先進製程及 DRAM 擴產，成為未來數年設備投資成長的主要動能。

傑富瑞指出，近兩周全球半導體設備股普遍回檔 20% 至 25%，市場對 2028 年 WFE 規模的隱含預期，也由約 3,000 億美元降至約 2,500 億美元附近，使設備股估值重新回到合理區間，配合即將展開的財報季，可望成為股價反彈催化劑。

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報告認為，半導體產業的資本強度 (Capital Intensity) 已出現結構性變化。傑富瑞估算，資本支出占營收比率將由過去約 15% 下降至約 10% 的新常態，主要受惠於輝達 (NVDA-US)高毛利 AI 業務，以及記憶體價格周期變化，使產業在相同資本支出下可創造更高營收，也讓設備市場具備更大的長期成長空間。

傑富瑞同時指出，目前市場對 2028 年設備需求仍明顯低估。依照其推估，2028 年晶圓廠實際設備採購需求將較市場一致預期高出約 820 億美元，主要原因包括先進製程設備支出占晶圓廠資本支出的比重，預估將升至 86%，遠高於歷史平均 53%；此外，AI 帶動記憶體需求，使儲存產業資本支出具備更高彈性。

在記憶體市場方面，傑富瑞延續 6 月底的預測，認為 AI 需求及供應受限將推升記憶體價格持續走高，預估 2026 年第三季價格將季增 40% 至 50%，第四季再漲 30% 至 40%；2027 年全年價格將年增 40% 至 45%，直到 2028 年新增產能逐步開出後，年增幅才可望降至 15% 至 20%。

該機構認為，記憶體價格上漲將直接刺激記憶體廠商擴產，帶動光刻、蝕刻及薄膜沉積等前段設備需求，因此成為其將 2027 年 WFE 預測上修至 2,000 億美元、年增 31.6% 的重要依據。

傑富瑞同步調升半導體產業營收預估，預測 2028 年全球半導體產值將達 3.1 兆美元，其中 AI 相關營收可望達 1.1 兆美元，占整體產業營收超過 35%，顯示 AI 已取代傳統消費電子，成為推動半導體設備投資的主要驅動力。

個股方面，傑富瑞將應用材料 (AMAT-US) 列為設備族群首選，維持「買入」評級。報告指出，在 2,530 億美元 WFE 情境下，應用材料本益比約 23.6 倍，低於泛林 (LRCX-US) 的 27.2 倍及科磊 (KLAC-US) 的 24.9 倍，估值更具吸引力，且 2026 年上半年股價已累計上漲 181%，表現領先同業。

相較於多數設備商，傑富瑞對艾司摩爾 (ASML) (ASML-US) 態度相對保守。該機構在 ASML 公布第二季財報後，維持「中性」評級，目標價 1,560 歐元。雖然已於 7 月初將目標價由 1,260 歐元調升至 1,560 歐元，但仍低於高盛給出的 2,000 歐元目標價。

傑富瑞認為，ASML 擁有極紫外光 (EUV) 微影設備的技術優勢，但從投資角度而言，在整體 WFE 市場全面擴張下，應用材料等產品布局更廣泛的設備商，具有更佳的評價吸引力。

報告指出，2026 年至 2028 年 WFE 市場複合年成長率 (CAGR) 可望達 28.5%，AI 基礎建設資本支出規模已提前約 12 個月達到 8,800 億美元，形成設備需求持續成長的基礎。同時，近期設備股在基本面持續改善下卻出現 20% 至 25% 的修正，形成「獲利預估上修、估值下修」的投資契機。

不過，傑富瑞也提醒，AI 資本支出若低於預期、記憶體價格提前反轉、2 奈米以下先進製程量產時程延後，以及美國持續收緊對中國半導體出口管制，都可能影響設備需求成長。其中，中國市場 WFE 投資未來仍可能受到出口限制影響，2025 年資本支出恐下滑 25% 至 32%。