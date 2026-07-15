蘋果勁揚4%收盤創新高 財報可能改變一切？
鉅亨網編譯陳又嘉
《巴隆周刊》報導，蘋果 (AAPL-US) 股價周三 (15 日) 收盤創下歷史新高，距離這家 iPhone 製造商公布備受市場期待的第三季財報僅剩兩周。
蘋果股價上漲 4%，收在 327.50 美元，創歷史收盤新高。蘋果也是周三道瓊工業平均指數中表現最佳的成分股，而道瓊指數當天上漲 0.3%。
來自中國的消息可能是推動蘋果股價創新高的原因之一。中國國家互聯網信息辦公室周三將蘋果的生成式人工智慧 (AI) 列入最新核准的供應商名單。
Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 在報告中指出，這項最新進展掃除了 Apple Intelligence 進入全球最大智慧型手機市場的最大監管障礙。
Daryanani 表示，「今天獲批准對蘋果而言是一項重大勝利，因為這為 Apple Intelligence 進軍全球最大智慧型手機市場打開大門，同時有助於公司即將展開的 Siri AI 推出周期。」他給予蘋果「優於大盤」評級，目標價 365 美元。
投資人正高度關注蘋果即將公布的財報。公司預計於 7 月 30 日美股盤後發布財報。在財報公布前，股東最關注問題包括記憶體成本上升帶來的持續利潤率壓力、iPhone 需求可能疲弱，以及通膨壓力對消費者支出的衝擊。
蘋果股票目前的未來 12 個月預估本益比為 34.6 倍，高於過去五年平均的 27.7 倍。根據道瓊市場數據，這也是蘋果自 2020 年 9 月 1 日以來最高的預估本益比。當時蘋果的預估本益比為 35.3 倍。
蘋果近期股價大漲，加上目前高昂估值，意味著當公司公布財報時，除非給出大幅優於市場預期的財測，否則華爾街恐怕不會有太多耐心。
同時，在近期科技股波動劇烈之際，蘋果周三創下歷史收盤新高，對投資人而言也是一項令人振奮的訊號。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美股財報季有望再創驚喜！美銀點「三大」理由看好企業獲利動能
- 美股恐迎大跌？美銀警告市場浮現2000年泡沫警訊
- Fed升息可以再等等？褐皮書透露一大好消息：全美物價漲幅未加速
- 美國通膨真的觸頂了？Fed三把手列六大理由 暗示暫無須急著升息
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇