鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-16 07:30

《巴隆周刊》報導，蘋果 (AAPL-US) 股價周三 (15 日) 收盤創下歷史新高，距離這家 iPhone 製造商公布備受市場期待的第三季財報僅剩兩周。

蘋果勁揚4%收盤創新高，財報可能改變一切？(圖：Shutterstock)

蘋果股價上漲 4%，收在 327.50 美元，創歷史收盤新高。蘋果也是周三道瓊工業平均指數中表現最佳的成分股，而道瓊指數當天上漲 0.3%。

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來自中國的消息可能是推動蘋果股價創新高的原因之一。中國國家互聯網信息辦公室周三將蘋果的生成式人工智慧 (AI) 列入最新核准的供應商名單。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 在報告中指出，這項最新進展掃除了 Apple Intelligence 進入全球最大智慧型手機市場的最大監管障礙。

Daryanani 表示，「今天獲批准對蘋果而言是一項重大勝利，因為這為 Apple Intelligence 進軍全球最大智慧型手機市場打開大門，同時有助於公司即將展開的 Siri AI 推出周期。」他給予蘋果「優於大盤」評級，目標價 365 美元。

投資人正高度關注蘋果即將公布的財報。公司預計於 7 月 30 日美股盤後發布財報。在財報公布前，股東最關注問題包括記憶體成本上升帶來的持續利潤率壓力、iPhone 需求可能疲弱，以及通膨壓力對消費者支出的衝擊。

蘋果股票目前的未來 12 個月預估本益比為 34.6 倍，高於過去五年平均的 27.7 倍。根據道瓊市場數據，這也是蘋果自 2020 年 9 月 1 日以來最高的預估本益比。當時蘋果的預估本益比為 35.3 倍。

蘋果近期股價大漲，加上目前高昂估值，意味著當公司公布財報時，除非給出大幅優於市場預期的財測，否則華爾街恐怕不會有太多耐心。