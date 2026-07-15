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營收速報 - 2026年7月16日台股大型公司6月營收一覽（新增10家）

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本次公布6月營收一覽

截至台北時間2026年7月16日07:55，彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計242家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
三商-貿易百貨業 156.83億 479.2%
鼎固-KY-建材營造業 8.88億 294.8%
三商壽-金融保險業 66.59億 187.2%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
鼎固-KY-建材營造業 8.88億 20.4%
凱基金-金融保險業 134.04億 15.7%
遠壽-金融保險業 43.49億 10.7%
6月已公布營收一覽

截至目前，已公布6月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達242家。其中營收年增大於 25％有95家，年增小於-20％有21家。

6月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 95家
大於50億 >= 0% 75家
大於50億 < 0% 51家
大於50億 <= -20% 21家

6月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
潤隆-建材營造業 30.67億 162537.3%
鑽石生技-其他業 22.07億 4396.6%
遠雄-建材營造業 19.92億 2513.5%
台汽電-油電燃氣業 67.22億 1719.5%
南亞科-半導體業 293.88億 621.3%

6月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
鑽石生技-其他業 22.07億 218.6%
遠雄-建材營造業 19.92億 208.1%
北極星藥業-KY-生技醫療業 381萬 137.8%
力鵬-紡織纖維 31.22億 93.2%
愛山林-建材營造業 9.48億 76.4%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股營收速報台股營收6月營收建材營造業潤隆貿易百貨業三商

相關行情

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三商15.6+1.96%
鼎固-KY33.9+8.65%
三商壽8.85+0.23%
凱基金30.15+2.20%
潤隆31.2+1.63%
鑽石生技19.25+2.39%
遠雄68.3+1.19%
台汽電67.7+0.59%
南亞科481+7.37%
北極星藥業-KY12.5+2.04%
力鵬8.87+9.91%
愛山林53.5-0.37%
遠壽13.6+1.04%

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#多頭均線上攻

偏強
鼎固KY

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三商

66.67%

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