營收速報 - 三商(2905)6月營收156.83億元年增率高達479.16％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為917.36億元，累計年增率58.16%。
最新價為15.6元，近5日股價上漲0.66%，相關貿易百貨上漲0.31%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1284 張
- 外資買賣超：+817 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+467 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|156.83億
|479%
|-21%
|26/5
|199.62億
|-20%
|-25%
|26/4
|265.45億
|353%
|600%
|26/3
|37.91億
|-57%
|-62%
|26/2
|100.59億
|5%
|-36%
|26/1
|156.96億
|21%
|-8%
三商(2905-TW) 所屬產業為貿易百貨業，主要業務為一般投資業。產業控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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