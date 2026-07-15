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營收速報 - 三商(2905)6月營收156.83億元年增率高達479.16％

鉅亨網新聞中心

三商(2905-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣156.83億元，年增率479.16%，月增率-21.43%。

今年1-6月累計營收為917.36億元，累計年增率58.16%。

最新價為15.6元，近5日股價上漲0.66%，相關貿易百貨上漲0.31%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1284 張
  • 外資買賣超：+817 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+467 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 156.83億 479% -21%
26/5 199.62億 -20% -25%
26/4 265.45億 353% 600%
26/3 37.91億 -57% -62%
26/2 100.59億 5% -36%
26/1 156.96億 21% -8%

三商(2905-TW) 所屬產業為貿易百貨業，主要業務為一般投資業。產業控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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