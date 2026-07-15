外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大漲1.14%，報1.3539元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間16日01:10，英鎊/美元上漲0.0153點漲幅達1.14%，暫報1.3539點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.15%
- 近 1 週：+0.24%
- 近 3 月：-1.32%
- 近 6 月：-0.39%
- 今年以來：-0.64%
英鎊/美元近90天正相關的前3貨幣對
英鎊/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.81，本日上漲0.34%
- 美元/新加坡幣相關性-0.79，本日上漲0.16%
- 美元/瑞郎相關性-0.79，本日上漲0.27%
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