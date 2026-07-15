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外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大漲1.14%，報1.3539元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間16日01:10，英鎊/美元上漲0.0153點漲幅達1.14%，暫報1.3539點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.15%
  • 近 1 週：+0.24%
  • 近 3 月：-1.32%
  • 近 6 月：-0.39%
  • 今年以來：-0.64%

英鎊/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.86，本日上漲0.24%
  • 澳元/美元相關性0.73，本日上漲0.36%
  • 紐元/美元相關性0.71，本日上漲0.48%

英鎊/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.81，本日上漲0.34%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.79，本日上漲0.16%
  • 美元/瑞郎相關性-0.79，本日上漲0.27%

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英鎊/美元1.3532+1.09%
歐元/美元1.1454+0.29%
澳元/美元0.7001+0.40%
紐元/美元0.5843+0.53%

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