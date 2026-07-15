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外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.48%，報0.8043元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間16日01:50，美元/瑞郎下跌0.0039點跌幅達0.48%，暫報0.8043點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.42%
  • 近 1 週：-0.04%
  • 近 3 月：+3.54%
  • 近 6 月：+1.05%
  • 今年以來：+1.94%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.80，本日下跌0.64%
  • 美元/新加坡幣相關性0.80，本日下跌0.24%
  • 歐元/瑞郎相關性0.72，本日下跌0.05%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.85，本日下跌0.46%
  • 英鎊/美元相關性-0.79，本日下跌1.18%
  • 澳元/美元相關性-0.76，本日下跌0.59%

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美元/瑞郎0.8045-0.46%
歐元/美元1.1464+0.38%
英鎊/美元1.3529+1.07%
澳元/美元0.7001+0.40%

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