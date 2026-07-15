外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.48%，報0.8043元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間16日01:50，美元/瑞郎下跌0.0039點跌幅達0.48%，暫報0.8043點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.42%
- 近 1 週：-0.04%
- 近 3 月：+3.54%
- 近 6 月：+1.05%
- 今年以來：+1.94%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.80，本日下跌0.64%
- 美元/新加坡幣相關性0.80，本日下跌0.24%
- 歐元/瑞郎相關性0.72，本日下跌0.05%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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