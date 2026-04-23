鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估上修至1.11元，預估目標價為130.34元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.09元上修至1.11元，其中最高估值1.71元，最低估值0.88元，預估目標價為130.34元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.71(1.45)
|2.85
|4.39
|3.62
|最低值
|0.88(0.88)
|1.19
|1.65
|2.02
|平均值
|1.14(1.12)
|1.93
|2.45
|2.81
|中位數
|1.11(1.09)
|1.94
|2.38
|2.8
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|28.27億
|33.04億
|39.17億
|65.72億
|最低值
|23.27億
|25.34億
|26.23億
|27.51億
|平均值
|25.14億
|28.61億
|31.03億
|36.67億
|中位數
|24.95億
|28.44億
|30.81億
|31.95億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.21
|0.17
|0.62
|0.29
|0.97
|營業收入
|11.76億
|14.35億
|19.17億
|22.89億
|24.92億
詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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