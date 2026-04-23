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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估上修至1.11元，預估目標價為130.34元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.09元上修至1.11元，其中最高估值1.71元，最低估值0.88元，預估目標價為130.34元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.71(1.45)2.854.393.62
最低值0.88(0.88)1.191.652.02
平均值1.14(1.12)1.932.452.81
中位數1.11(1.09)1.942.382.8

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值28.27億33.04億39.17億65.72億
最低值23.27億25.34億26.23億27.51億
平均值25.14億28.61億31.03億36.67億
中位數24.95億28.44億30.81億31.95億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.210.170.620.290.97
營業收入11.76億14.35億19.17億22.89億24.92億

詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCCJ

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