鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-15 19:22

由正文 (4906-TW) 持股 21% 的光通訊廠威世波 (7930-TW) 將於明 (16) 日登錄興櫃市場，興櫃登錄參考價為每股 55 元。為因應 AI 資料中心及高速光通訊需求持續成長，威世波的中壢新廠也投入新台幣 4.5 億元建廠，預計於今 (2026) 年 10 月起正式啟用，可望自今年第 4 季起挹注營收。

正文小金雞威世波明起登興櫃參考價55元，高功率雷射Q4起挹注營收。(圖:威世波提供)

威世波成立於 2005 年，目前資本額約新台幣 3.38 億元，董事長陳曉昇為光通訊大廠波若威 (3163-TW) 共同創辦人之一，旗下團隊深耕光通訊產業多年，長期專注高速光通訊及網路通訊領域即光通訊產品的研發、製造與銷售，產品應用主要涵蓋於北美市場的 AI 資料中心、雲端服務供應商 (CSP)、高效能運算 (HPC) 及高速交換器等市場，占比約達 9 成以上。

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另為因應 AI 浪潮帶動高速光通訊需求快速成長，威世波近年積極布局高功率 CW Laser Chip(雷射晶片)、高速光通訊模組核心技術，持續強化垂直整合能力，打造完整高速光通訊解決方案，掌握 AI 伺服器、GPU 叢集及大型資料中心升級所帶來的市場商機。

在中壢廠部分，陳曉昇表示，中壢廠規劃自有生產 CW Laser 產能約每月可產出 100 萬顆，若加計外部協力廠代工產能下，每月總產能約可達 200 萬顆，新廠將成為公司推動威世波推動高速光通訊產品垂直整合的重要基地，

威世波今年第 1 季營收 2.32 億元、年增近 98.3%。但陳曉昇表示，上半年表現看起來優於預期，但因近期供應鏈有部分原物料缺貨，加上受管制影響，對今年下半年營運持審慎態度因應，公司布局重點將在明、後 (2027、2028)2 年，今年營運主要仍來自有光通訊及網通產品，而明後年成長契機將來自於 CW Laser。