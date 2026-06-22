鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-22 18:02

統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 今 (22) 日指出，持續觀察生活消費趨勢來開發各種數位便利服務，為進一步提升會員每日活躍度，於 6 月 23 日起 uniopen APP 串聯熱門星座運勢服務，會員每天都可開啟 APP 來免費觀看 12 星座運勢。

統一超APP免費星座運勢上線。(圖：統一超提供)

統一超表示，藉由 OPENPOINT APP 可跨出門市服務架構打造出「uniopen 會員生活圈」，提供上百種便民服務，從點數支付、行動隨時取、微金融服務、行動購物、社群團購、愛心捐款到生活寄件等，成為一日數位生活圈。

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目前 uniopen 會員生活圈已培養近 2000 萬名會員，下載量已突破 2400 萬、每年開啟次數達 7 億次。

此次 OPENPOINT APP 串聯 uniopen APP 熱門星座運勢服務，由星座專家提供每周星座運勢，同時還有心理測驗、命理風水等免費服務，統一超表示，期待藉此進一步拉升每日會員回訪。