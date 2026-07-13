鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-13 14:56

中鋼 (2002-TW) 今 (13) 日開出 8 月盤價，由於國內流通行情隨亞洲鋼價走跌，終端需求低迷加劇買盤觀望氣氛，為順應行情並協助下游客戶爭取訂單，8 月月盤產品每公噸全面調降 800 元，因應短期鋼市調節週期。

中鋼8月盤價全面走跌 終端需求低迷加劇買盤觀望。(鉅亨網資料照)

總體經濟方面，中鋼表示，受到中東戰事再起波瀾，帶動國際原油價格看升，美國通膨風險增溫，聯準會對降息抱持審慎觀望；歐洲升息因應通膨壓力，資金成本墊高抑制製造業復甦量能。

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中國大陸房市持續低迷，復甦力道有限。台灣經濟呈現 K 型復甦，傳統製造業與科技業表現分化，傳產持續面臨通縮壓力，整體經濟表現受惠高階科技供應鏈出口暢旺，帶動工業產值回升。

原料行情方面，中國大陸鋼材消費需求放緩，加上鐵礦砂港口庫存走高及供應過剩壓力，國際鐵礦砂價格於每公噸 98~100 美元區間震盪，冶金煤價格維持在 240 美元左右，煉鋼成本維持高位。

國際鋼價走勢呈現分歧，美國熱軋鋼捲受關稅政策與內需支持，行情維持在每公噸 1,250 美元以上；歐盟削減進口鋼材免稅額度，供給限縮拉動當地鋼價正向發展；亞洲進入傳統淡季需求疲軟，越南和發與河靜鋼廠相繼下調熱軋新盤價格。