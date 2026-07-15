盤後速報 - 捷波(6161)次交易(16)日除息2.2元，參考價52.8元
鉅亨網新聞中心
捷波(6161-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。
首日參考價為52.8元，相較今日收盤價55.00元，息值合計為2.2元，股息殖利率4.0%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|55.00
|2.2
|4.0%
|0.0
|2025/07/31
|44.05
|3.0
|6.81%
|0.0
|2024/07/18
|61.1
|2.0
|3.27%
|0.0
|2023/07/27
|45.0
|2.5
|5.56%
|0.0
|2022/06/27
|29.2
|3.0
|10.27%
|0.0
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