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盤後速報 - 捷波(6161)次交易(16)日除息2.2元，參考價52.8元

鉅亨網新聞中心

捷波(6161-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。

首日參考價為52.8元，相較今日收盤價55.00元，息值合計為2.2元，股息殖利率4.0%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 55.00 2.2 4.0% 0.0
2025/07/31 44.05 3.0 6.81% 0.0
2024/07/18 61.1 2.0 3.27% 0.0
2023/07/27 45.0 2.5 5.56% 0.0
2022/06/27 29.2 3.0 10.27% 0.0


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