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盤後速報 - 捷波(6161)下週(7月16日)除息2.2元，預估參考價51.9元

鉅亨網新聞中心

捷波(6161-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。

以今日(7月9日)收盤價54.10元計算，預估參考價為51.9元，息值合計為2.2元，股息殖利率4.07%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

捷波(6161-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及週邊產品。近5日股價上漲3.63%，櫃買市場加權指數下跌2.28%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 54.10 2.2 4.07% 0.0
2025/07/31 44.05 3.0 6.81% 0.0
2024/07/18 61.1 2.0 3.27% 0.0
2023/07/27 45.0 2.5 5.56% 0.0
2022/06/27 29.2 3.0 10.27% 0.0

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