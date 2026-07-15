盤後速報 - 撼訊(6150)次交易(16)日除息0.6元，參考價61.7元
鉅亨網新聞中心
撼訊(6150-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
首日參考價為61.7元，相較今日收盤價62.30元，息值合計為0.6元，股息殖利率0.96%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|62.30
|0.6
|0.96%
|0.0
|2022/07/13
|69.6
|11.0
|15.8%
|0.0
|2021/08/09
|157.0
|0.5
|0.32%
|0.0
|2019/07/09
|81.7
|2.0
|2.45%
|0.0
|2018/08/13
|136.0
|5.0
|3.68%
|1.0
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