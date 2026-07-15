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盤後速報 - 撼訊(6150)次交易(16)日除息0.6元，參考價61.7元

鉅亨網新聞中心

撼訊(6150-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

首日參考價為61.7元，相較今日收盤價62.30元，息值合計為0.6元，股息殖利率0.96%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 62.30 0.6 0.96% 0.0
2022/07/13 69.6 11.0 15.8% 0.0
2021/08/09 157.0 0.5 0.32% 0.0
2019/07/09 81.7 2.0 2.45% 0.0
2018/08/13 136.0 5.0 3.68% 1.0


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