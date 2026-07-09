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盤後速報 - 撼訊(6150)下週(7月16日)除息0.6元，預估參考價61.0元

鉅亨網新聞中心

撼訊(6150-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

以今日(7月9日)收盤價61.60元計算，預估參考價為61.0元，息值合計為0.6元，股息殖利率0.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

撼訊(6150-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為顯示卡。其他。近5日股價上漲0.66%，櫃買市場加權指數下跌2.28%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 61.60 0.6 0.97% 0.0
2022/07/13 69.6 11.0 15.8% 0.0
2021/08/09 157.0 0.5 0.32% 0.0
2019/07/09 81.7 2.0 2.45% 0.0
2018/08/13 136.0 5.0 3.68% 1.0

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