盤後速報 - 王品(2727)次交易(16)日除息16.12元，參考價217.38元
鉅亨網新聞中心
王品(2727-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利16.12元。
首日參考價為217.38元，相較今日收盤價233.50元，息值合計為16.12元，股息殖利率6.9%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|233.50
|16.11715
|6.9%
|0.0
|2025/07/03
|243.5
|14.59258
|5.99%
|0.0
|2024/07/04
|239.5
|14.94369
|6.24%
|0.0
|2023/09/07
|282.0
|3.84776
|1.36%
|0.995181
|2021/08/23
|130.5
|4.3648
|3.34%
|0.0
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