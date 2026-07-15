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盤後速報 - 王品(2727)次交易(16)日除息16.12元，參考價217.38元

鉅亨網新聞中心

王品(2727-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利16.12元。

首日參考價為217.38元，相較今日收盤價233.50元，息值合計為16.12元，股息殖利率6.9%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 233.50 16.11715 6.9% 0.0
2025/07/03 243.5 14.59258 5.99% 0.0
2024/07/04 239.5 14.94369 6.24% 0.0
2023/09/07 282.0 3.84776 1.36% 0.995181
2021/08/23 130.5 4.3648 3.34% 0.0


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