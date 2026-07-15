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盤後速報 - 凱基美國非投等債(00945B)次交易(16)日除息0.09元，參考價14.58元

鉅亨網新聞中心

凱基美國非投等債(00945B-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.09元。

首日參考價為14.58元，相較今日收盤價14.67元，息值合計為0.09元，股息殖利率0.61%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 14.67 0.09 0.61% 0.0
2026/06/16 14.5 0.087 0.6% 0.0
2026/05/19 14.44 0.087 0.6% 0.0
2026/04/20 14.55 0.087 0.6% 0.0
2025/12/16 14.45 0.086 0.6% 0.0


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凱基美國非投等債14.67+0.14%

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