盤後速報 - 凱基美國非投等債(00945B)次交易(16)日除息0.09元，參考價14.58元
鉅亨網新聞中心
凱基美國非投等債(00945B-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.09元。
首日參考價為14.58元，相較今日收盤價14.67元，息值合計為0.09元，股息殖利率0.61%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|14.67
|0.09
|0.61%
|0.0
|2026/06/16
|14.5
|0.087
|0.6%
|0.0
|2026/05/19
|14.44
|0.087
|0.6%
|0.0
|2026/04/20
|14.55
|0.087
|0.6%
|0.0
|2025/12/16
|14.45
|0.086
|0.6%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 凱基美國非投等債(00945B)次交易(16)日除息0.09元，參考價14.41元
- 凱基ETF艦隊6月配息開獎 這3檔年化配息率開出7%
- 盤後速報 - 凱基美國非投等債(00945B)次交易(20)日除息0.09元，參考價14.46元
- 盤後速報 - 全國(9937)次交易(16)日除息2.2元，參考價54.7元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇