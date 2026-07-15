盤中速報 - 漢唐(2404)大漲7.17%，報1270元
鉅亨網新聞中心
漢唐(2404-TW)15日10:14股價上漲85元，報1270.0元，漲幅7.17%，成交1,345張。
漢唐(2404-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、光電等高科技廠房整廠、無塵室、控制、機電、特殊製程。系統建造、規劃工作及維護運轉服務。紅外線應用及多頻道雷射治療儀等醫療器材之研發、製造與銷售。
近5日股價下跌5.95%，集中市場加權指數下跌1.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-711 張
- 外資買賣超：+780 張
- 投信買賣超：-1,248 張
- 自營商買賣超：-243 張
- 融資增減：-152 張
- 融券增減：-5 張
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