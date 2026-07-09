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盤後速報 - 漢唐(2404)下週(7月16日)除息40元，預估參考價1175.0元

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漢唐(2404-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利40元。

以今日(7月9日)收盤價1215.00元計算，預估參考價為1175.0元，息值合計為40.0元，股息殖利率3.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

漢唐(2404-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、光電等高科技廠房整廠、無塵室、控制、機電、特殊製程。系統建造、規劃工作及維護運轉服務。紅外線應用及多頻道雷射治療儀等醫療器材之研發、製造與銷售。近5日股價下跌7.69%，集中市場加權指數下跌2.73%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 1215.00 40.0 3.29% 0.0
2025/07/17 725.0 28.0 3.86% 0.0
2024/07/12 373.0 21.0 5.63% 0.0
2023/07/13 219.5 15.0 6.83% 0.0
2022/06/28 169.5 13.1253 7.74% 0.0

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