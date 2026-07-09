盤後速報 - 漢唐(2404)下週(7月16日)除息40元，預估參考價1175.0元
鉅亨網新聞中心
漢唐(2404-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利40元。
以今日(7月9日)收盤價1215.00元計算，預估參考價為1175.0元，息值合計為40.0元，股息殖利率3.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
漢唐(2404-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、光電等高科技廠房整廠、無塵室、控制、機電、特殊製程。系統建造、規劃工作及維護運轉服務。紅外線應用及多頻道雷射治療儀等醫療器材之研發、製造與銷售。近5日股價下跌7.69%，集中市場加權指數下跌2.73%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|1215.00
|40.0
|3.29%
|0.0
|2025/07/17
|725.0
|28.0
|3.86%
|0.0
|2024/07/12
|373.0
|21.0
|5.63%
|0.0
|2023/07/13
|219.5
|15.0
|6.83%
|0.0
|2022/06/28
|169.5
|13.1253
|7.74%
|0.0
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