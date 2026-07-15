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鉅亨速報 - Factset 最新調查：富世達(6805-TW)EPS預估下修至66.17元，預估目標價為2600元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對富世達(6805-TW)做出2026年EPS預估：中位數由66.52元下修至66.17元，其中最高估值67.54元，最低估值57.24元，預估目標價為2600元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值67.54(67.54)118.16121.34
最低值57.24(57.87)80.87112.65
平均值63.78(64.91)96.92116.99
中位數66.17(66.52)92.69116.99

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值19,420,00029,988,00031,998,000
最低值17,740,00023,350,00028,559,170
平均值18,788,16026,500,06030,278,580
中位數18,957,00026,001,00030,278,580

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS2,125,3001,227,364627,958564,118
營業收入
(單位：新台幣千元)		12,413,9308,187,6905,643,8935,013,879

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6805/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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