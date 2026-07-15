鉅亨速報 - Factset 最新調查：富世達(6805-TW)EPS預估下修至66.17元，預估目標價為2600元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對富世達(6805-TW)做出2026年EPS預估：中位數由66.52元下修至66.17元，其中最高估值67.54元，最低估值57.24元，預估目標價為2600元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|67.54(67.54)
|118.16
|121.34
|最低值
|57.24(57.87)
|80.87
|112.65
|平均值
|63.78(64.91)
|96.92
|116.99
|中位數
|66.17(66.52)
|92.69
|116.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19,420,000
|29,988,000
|31,998,000
|最低值
|17,740,000
|23,350,000
|28,559,170
|平均值
|18,788,160
|26,500,060
|30,278,580
|中位數
|18,957,000
|26,001,000
|30,278,580
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|2,125,300
|1,227,364
|627,958
|564,118
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|12,413,930
|8,187,690
|5,643,893
|5,013,879
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6805/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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