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盤中速報 - Workday公司(WDAY-US)大跌6.94%，報134.82美元

鉅亨網新聞中心

Workday公司(WDAY-US)截至台北時間14日21:33股價下跌10.05美元，報134.82美元，跌幅6.94%，成交量389,576（股），盤中最高價136.00美元、最低價132.26美元。

美股指數盤中表現

Workday公司(WDAY-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+4.99%
  • 近 1 月：+10.76%
  • 近 3 月：+20.81%
  • 近 6 月：-27.4%
  • 今年以來：-32.55%

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美股美股盤中盤中速報Workday公司

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費城半導體12611.732.14%
Workday公司137.435-5.13%

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