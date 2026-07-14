盤中速報 - Workday公司(WDAY-US)大跌6.94%，報134.82美元
鉅亨網新聞中心
Workday公司(WDAY-US)截至台北時間14日21:33股價下跌10.05美元，報134.82美元，跌幅6.94%，成交量389,576（股），盤中最高價136.00美元、最低價132.26美元。
美股指數盤中表現
Workday公司(WDAY-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.99%
- 近 1 月：+10.76%
- 近 3 月：+20.81%
- 近 6 月：-27.4%
- 今年以來：-32.55%
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