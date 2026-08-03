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焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.41%，報99.504點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間03日08:40，美元指數下跌0.41點跌幅達0.41%，暫報99.504點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.96%
  • 近 1 週：-1.53%
  • 近 3 月：+1.79%
  • 近 6 月：+2.34%
  • 今年以來：+1.62%

美元指數貨幣組成


幣別 匯率 漲跌幅
歐元/美元 1.15 0.16%
美元/日元 155.82 -1.11%
英鎊/美元 1.35 0.10%
美元/加幣 1.4 -0.06%
美元/瑞典克朗 9.49 -0.11%
美元/瑞郎 0.81 -0.17%

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焦點速報美元指數

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美元指數99.503-0.41%
歐元/美元1.1539+0.10%
美元/日元156.22-0.86%
英鎊/美元1.3482+0.02%
美元/加幣1.4024+0.05%
美元/瑞典克朗9.4939-0.09%
美元/瑞郎0.8066-0.10%

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