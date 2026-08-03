焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.41%，報99.504點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間03日08:40，美元指數下跌0.41點跌幅達0.41%，暫報99.504點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.96%
- 近 1 週：-1.53%
- 近 3 月：+1.79%
- 近 6 月：+2.34%
- 今年以來：+1.62%
美元指數貨幣組成
|幣別
|匯率
|漲跌幅
|歐元/美元
|1.15
|0.16%
|美元/日元
|155.82
|-1.11%
|英鎊/美元
|1.35
|0.10%
|美元/加幣
|1.4
|-0.06%
|美元/瑞典克朗
|9.49
|-0.11%
|美元/瑞郎
|0.81
|-0.17%
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