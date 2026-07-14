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盤後速報 - 台新臺灣IC設計(00947)次交易(15)日除息0.3元，參考價34.85元

鉅亨網新聞中心

台新臺灣IC設計(00947-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

首日參考價為34.85元，相較今日收盤價35.15元，息值合計為0.3元，股息殖利率0.85%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/15 35.15 0.3 0.85% 0.0
2026/04/17 26.7 0.12 0.45% 0.0
2026/01/16 21.36 0.12 0.56% 0.0
2025/10/17 16.09 0.08 0.5% 0.0
2025/07/15 13.63 0.08 0.59% 0.0


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台新臺灣IC設計35.15-2.87%

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