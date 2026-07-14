盤後速報 - 台新臺灣IC設計(00947)次交易(15)日除息0.3元，參考價34.85元
鉅亨網新聞中心
台新臺灣IC設計(00947-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
首日參考價為34.85元，相較今日收盤價35.15元，息值合計為0.3元，股息殖利率0.85%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/15
|35.15
|0.3
|0.85%
|0.0
|2026/04/17
|26.7
|0.12
|0.45%
|0.0
|2026/01/16
|21.36
|0.12
|0.56%
|0.0
|2025/10/17
|16.09
|0.08
|0.5%
|0.0
|2025/07/15
|13.63
|0.08
|0.59%
|0.0
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